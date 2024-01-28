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Лацио - Наполи 0:0: обзор матча и результат игры 28.01.2024

Клубы разделили между собой очки.
Сегодня, 20:54
Лацио - Наполи / Getty Images
Лацио - Наполи / Getty Images

В воскресенье, 28 января, в рамках 22-го тура Серии А Лацио принимал Наполи. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Хозяева больше имели возможностей для того, чтобы забить, а в свою очередь гости владели мячом и были в поиске верного голевого момента.

Таким образом, после 22-х туров Лацио занимает шестое место в турнирной таблице Серии A, набрав 34 очка.

В свою очередь Наполи находится на девятой строчке с 32-я баллами.

Статистика матча Лацио - Наполи 22-го тура Серии А

Лацио - Наполи 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0,40 - 0,08
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 10 - 5
Удары в створ: 1 - 0
Фолы: 10 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи лацио Серия А

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