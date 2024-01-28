В Ливерпуле решили применить тот же подход, который привел в клубе Клоппа

При этом немец не будет принимать в процессе никакого участия.

Ливерпуль определился, как будет искать нового тренера, пишет The Times.

В 2015 году клуб воспользовался анализом статистических данных, по итогам которого был приглашен Юрген Клопп.

Издание отмечает, что многие решения владельцев Ливерпуля принимаются именно таким методом. Потому вскоре клуб начнет отбор потенциальных кандидатов.

Процессом будет руководить глава FSG Майк Гордон, а поможет ему директор по исследованиям Уилл Спирман. Клопп же не будет принимать никакого участие в поиске своего преемника.

Ранее также сообщалось, что Лапорта может назначить тренером своего личного фаворита.

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