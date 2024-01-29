"Я принимал идиотские решения": Игрок Ман Сити сделал чистосердечное признание касаемо расставания с супругой

Защитник Манчестер Сити и сборной Англии Кайл Уокер объявил о расставании со своей женой.

"То, что я сделал, ужасно, и я беру всю ответственность на себя. Я принимал идиотские решения. Я не могу представить, через что проходит Энни. Я пытался спросить ее, но это причиняет боль. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом с ней, поступил вот так.

В этом тяжелом испытании были дни, когда мне просто хотелось свернуться калачиком и заснуть. Единственный человек, который виноват, – это я. У меня есть роли и обязанности, которые я осознаю, и я совершал глупые поступки. Но мне нужно признать свои ошибки – я в долгу перед всеми".

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"Мои действия причинили много боли многим людям. Мне жаль, потому что в семье такого не должно было случиться", – сказал Уокер в интервью The Sun.

Напомним, англичанин находился в браке с Энни Килнер 13 лет. За это время пара обзавелась тремя детьми, при этом жена Кайла беременна четверым ребенком.

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