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"От**битесь": пьяную мать звезды Манчестер Сити выгнали из клуба и арестовали

Клэр Роулендс очень здорово провела вечер, который завершился уже не так весело.
Сегодня, 17:23

Мать вингера Манчестер Сити Фила Фодена попала в очень неудобную ситуацию, подробности которой стали известны только сейчас.

Как сообщает Daily Mail, 9 сентября 2023 года, спустя всего несколько часов после того, как ее сын сыграл за сборную Англии в отборе на Евро-2024, Клэр Роулендс очень весело провела тот вечер, что в итоге привело к аресту и заседанию суда.

По словам 44-летней матери, она вместе со своими друзьями выпила несколько банок пива, после чего группа отправилась в бар на стоянке караванов.

Выпив еще и спев в караоке, они перешли в городской бар Sunny's, а затем в соседний ночной клуб Bentley's, где и произошло все самое интересное.

Клэр Роулендс и Фил Фоден / https://www.instagram.com/philfoden/
Клэр Роулендс и Фил Фоден / https://www.instagram.com/philfoden/

Роулендс выпила порцию текилы и водки, прежде чем охранники попросили ее уйти, обвинив ее в нападении на кого-то.

Судьям были показаны кадры с камер видеонаблюдения в клубе, на которых видно, как она сбивает бейсболку с головы Пола Шотмэна, товарища по вечеринке, а затем пытается надеть ее обратно.

Роулендс заявила суду, что она просто "немного развлеклась" и не собиралась причинять вред мужчине, когда пыталась снова надеть ему кепку.

В тот момент за ней приехала полиция, однако Клэр послала их, сказав: "От***битесь". В результате словесной перепалки полиция заковала ее в наручники и отвезла в отдел, где она за решеткой провела ту ночь.

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В суде она заявила: "Я повздорила с полицией. Я была немного с*кой. Обычно я не пью, но когда я выпью, то наверстываю упущенное. Я как животное".

Суд Лландидно (город в городе-графстве Конуи в Уэльсе) оправдал ее в нападении, но ранее Роулендс признала себя виновной в нахождении в нетрезвом виде и нарушении общественного порядка. В итоге ее оштрафовали на 100 фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити сборная Англии Фил Фоден

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