Вице-чемпион Италии намерен подписать таланта из второго английского дивизиона

Итальянский Лацио намерен усилить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "орлы" нацелились на 23-летнего Моргана Уиттакера из Плимут Аргайла, выступающего во втором английском дивизионе.

Коллектив Маурицио Сарри уже сделал первое предложение финансовые детали, которого не сообщаются, но Плимут надеется сохранить игрока.

Также отмечается, что столичный клуб пытался купить одноклубника Назария Русина Джейка Кларка за 16 млн евро, но получил отказ из-за того, что Сандерленд хочет не менее 30 млн евро.

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Стоит сказать, что в текущем сезоне англичанин Уиттакер провел 31 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 7 ассистов.

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