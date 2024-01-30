Ракитич покинул Севилью и продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Второй период пребывания хорвата в составе "рохибланкос" подошел к концу.

Хорватский полузащитник Иван Ракитич покинул состав Севильи.

О прекращении сотрудничества с 35-летним футболистом испанский клуб объявил на своем официальном сайте.

Напомним, что Ракитич вернулся в Севилью из Барселоны в 2020 году, а до этого выступал за "нервионцев" с 2011 до 2014 года.

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Всего в составе Севильи хорватский хавбек провел 323 матча, в которых отличился 51 голом и 63 результативными передачами. Вместе с "рохибланкос" он выиграл две Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Ракитич продолжит карьеру в Аль-Шабабе из Саудовской Аравии, который сейчас занимает 11-ю позицию в местном чемпионате. Хорватский полузащитник уже прошел медицинское обследование в саудовском клубе.

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