Челси отказался отпускать своего форварда в стан середняка АПЛ

Челси отклонил запрос Вулверхэмптона об аренде форварда Армандо Брои без обязательства выкупа.

Лондонцы нацелены на полноценную продажу игрока, оцениваемую примерно в 50-60 миллионов фунтов. Об этом этом журналист Фабрицио Романо.

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При этом, главный тренер Маурисио Почеттино воздержался от подробных комментариев на пресс-конференции.

В текущем сезоне на счету 22-летнего албанца всего один гол в 13-ти матчах АПЛ.

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