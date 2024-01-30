iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси отказался отпускать своего форварда в стан середняка АПЛ

Броя не покинет стан "синих".
Сегодня, 18:50
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images

Челси отклонил запрос Вулверхэмптона об аренде форварда Армандо Брои без обязательства выкупа.

Лондонцы нацелены на полноценную продажу игрока, оцениваемую примерно в 50-60 миллионов фунтов. Об этом этом журналист Фабрицио Романо. 

Читай также: Почеттино высказался о трансферных делах Челси в преддверии дедлайна

При этом, главный тренер Маурисио Почеттино воздержался от подробных комментариев на пресс-конференции.

В текущем сезоне на счету 22-летнего албанца всего один гол в 13-ти матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси вулверхэмптон

Статьи по теме

Почеттино высказался о трансферных делах Челси в преддверии дедлайна Почеттино высказался о трансферных делах Челси в преддверии дедлайна
Журналист рассказал, как Шахтеру получить оставшиеся деньги за Мудрика Журналист рассказал, как Шахтеру получить оставшиеся деньги за Мудрика
Челси решил не подписывать опального французского форварда Челси решил не подписывать опального французского форварда
Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа19:20
Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан
Украина19:00
Трансферы УПЛ: Заря распрощалась с бразильцем, Гармаш стал игроком Металлиста 1925
Украина18:54
Гармаш объяснил, почему подписал контракт с Металлистом 1925
Европа18:50
Челси отказался отпускать своего форварда в стан середняка АПЛ
Европа18:21
Президент Барселоны стал посещать тренировки команды после заявления Хави
Европа18:08
Рома объявила о подписании бывшего защитника Манчестер Сити
Украина17:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина17:47
Динамо одержало уверенную победу над командой из Узбекистана
Европа17:22
Стало известно, когда Холанд сможет вновь сыграть за Ман Сити
Бокс17:12
"Он лучший": Спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK