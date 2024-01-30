Челси отказался отпускать своего форварда в стан середняка АПЛ
Броя не покинет стан "синих".
Челси отклонил запрос Вулверхэмптона об аренде форварда Армандо Брои без обязательства выкупа.
Лондонцы нацелены на полноценную продажу игрока, оцениваемую примерно в 50-60 миллионов фунтов. Об этом этом журналист Фабрицио Романо.
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При этом, главный тренер Маурисио Почеттино воздержался от подробных комментариев на пресс-конференции.
В текущем сезоне на счету 22-летнего албанца всего один гол в 13-ти матчах АПЛ.
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