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Почеттино высказался о трансферных делах Челси в преддверии дедлайна

Ожидать переходов от "синих" не стоит.
Сегодня, 15:33
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино высказался о трансферной кампании "синих".

Аргентинский специалист заявил, что в оставшиеся дни зимнего окна ничего ждать не стоит.

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"Я с нетерпением жду завтрашней игры. Для нас это отличная возможность встретиться с командой, которая очень хорошо себя чувствует. Не так много событий произойдет, все спокойно. Рынок спокоен.

На данный момент никаких новостей о трансферах нет. Все тихо, спокойно, и я расслаблен. Я разговаривал со всем составом, сегодня были встречи. На данный момент мы все расслаблены по поводу ситуации в команде".

При этом Почеттино отметил, что столичному клубу не хватает игрока, который способен забивать 20+ голов за сезон.

"Когда у тебя есть игрок, который может забить 20+ голов, после семи месяцев ты, конечно, хочешь больше игр и больше очков, чтобы быть в другом положении. Если сравнивать с другими командами, то мы находимся на вершине в плане результативности

Нам не хватает, может быть, такого игрока, который делает разницу. Это не критика, это реальность. Нам нужно строить свои победы по-другому и быть клиническими. Мы должны учиться на своих решениях и стараться быть лучше", - резюмировал Маурисио.

Отметим, что завтра, 31 января, Челси сыграет с Ливерпулем в рамках чемпионата Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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