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Ливерпуль - Челси: обзор и результат матча чемпионата Англии

Коннор Брэдли показал, что отсутствие опыта не является для него проблемой.
Сегодня, 00:21
Коннор Брэдли / Getty Images
Коннор Брэдли / Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле встретился с Челси.

От данного поединка не ждали изобилия забитых голов, ведь в своих последних матчах между собой "красные" и "синие" максимум обменивались одним голом и не более, но эта встреча оказалась другой.

Напряженной борьбы зрители не увидели, а вот на  доминирование хозяев во главе с неожиданным героем мерсисайдцев посмотрели.

Лучшим игроком этой игры смело можно назвать североирландского 20-летнего защитника Коннора Брэдли, который провел всего второй матч в АПЛ, но оформил на свой счет гол и два ассиста. Еще один гол коллектива Юргена Клоппа организовали Луис Диас и Дарвин Нуньес.

Подопечные Маурисио Почеттино смогли ответить лишь голом престижа в исполнении Кристофера Нкунку.

Украинец Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но во всем его перформансе запомнился лишь промах с "убойной позиции" при счете 2:0.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Челси

Ливерпуль - Челси 4:1

Голы: Жота, 23, Брэдли, 39, Собослай, 65, Диас, 79 - Нкунку, 71

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Коннор Брэдли

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