Легенды Манчестер Юнайтед пытаются поддерживать Рэшфорда

Игрок уже не первый раз выбирает кривую дорожку.

Поведение Маркуса Рэшфорда в последние годы очень тревожит Манчестер Юнайтед, утверждает The Sun.

Примерно с 2021 года руководство клуба стало внимательно следить за жизнью Маркуса Рэшфорда, который стал отдаляться от футбола.

Напомним, что недавно игрок посетил ночной клуб, а потом пропустил тренировку, прикрывшись болезнью.

Кроме этого, ранее у Маркуса обнаружили пристрастие к азартным играм, он много играет в покер и посещает казино. Также на игрока плохо повлиял разрыв с его бывшей девушкой и проблемы в семье.

Чтобы как-то держать форварда на плаву клуб подключил легенд клуба. С игроком время от времени общаются Уэйн Руни, Рио Фердинанд и Дэвид Бекхэм.

Ранее также сообщалось, что Барселона выставит на аукцион первый контракт Месси.

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