"Продолжаем": Лунин оценил победу Реала над Хетафе

Украинский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче Ла Лиги.

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился впечатлениями от победы над Хетафе (2:0) в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги.

"Сливочные" обыграли соперника благодаря дублю Хоселу, а украинец провел очередной "сухой" поединок. На 73-й минуте встречи вратарь отметился суперсейвом, отразив удар Борхи Майораля с близкой дистанции.

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"Три важных очка. Спасибо за поддержку, продолжаем", - написал Лунин в Instagram.

Напомним, что на данный момент Реал с 57 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Жирону на два балла.

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт.

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