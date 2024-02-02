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Мудрик мог перейти в аренду в Баварию

Михаил рассматривался в качестве временной замены травмированному Кингсли Коману.
Сегодня, 11:35
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Михаил Мудрик мог в последние дни трансферного окна сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Рафаэль Гонигштейн, в услугах футболиста Челси была заинтересована мюнхенская Бавария.

Мудрик был одним из вариантов для "красных" в качестве временной замены Кингсли Коману, который получил очередную травму. Речь могла идти об арендном соглашении до конца текущего сезона.

В итоге немецкий гранд решил не брать кого-то в аренду, а доплатить Гранаде несколько миллионов евро для того, чтобы выкупить контракт Брайана Сарагосы уже зимой, а не летом, как было согласовано ранее.

Напомним, ранее Мудрика раскритиковал легендарный игрок одного из клубов АПЛ, заявив, что у украинца нет футбольного интеллекта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бавария Михаил Мудрик

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