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"Похоже, у Мудрика отсутвует футбольный интеллект": Украинцу досталось от легенды Астон Виллы

Агбонлахор оценил выступления игроков Челси.
Сегодня, 18:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший нападающий Астон Виллы Габриэль Агбонлахор высказался об игре вингера Челси Михаила Мудрика.

"Челси против Ливерпуля выглядел так, будто им было все равно, проиграют они или нет. Это то, что я понял из вчерашнего матча, они были настолько плохи. Они не выглядели так, как будто их волновало поражение".

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"Бадьяшиль показал, вероятно, худшую игру центрального защитника, которую я видел в Премьер-лиге за последние два сезона. Он был ужасен, Чилуэлл не был великолепен, а потом вышел Мудрик – он ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры и не похоже, что у него есть хоть какой-то футбольный интеллект", - заявил англичанин в интервью talkSPORT.

В текущем сезоне на счету Мудрика три гола и один ассист в 18-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Астон Вилла Михаил Мудрик

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