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Удостоился похвалы: Президент Реала выделил Лунина после победы над Хетафе

Глава мадридского клуба отдал должное украинскому голкиперу за его игру.
Сегодня, 11:58
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги одержал на выезде победу над Хетафе со счетом 2:0.

"Сливочные" одолели соперника благодаря дублю Хоселу, а ворота гостей в этом поединке успешно защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который, в частности, на 73-й минуте совершил отличный сейв, справившись с ударом Борхи Майораля практически в упор.

Читай также: Реал с Луниным обыграл на выезде Хетафе

После матча президент мадридского клуба Флорентино Перес посетил раздевалку, чтобы пообщаться с игроками. Как утверждает DefensaCentral, глава Реала выделил Лунина, похвалив его за игру.

"Какой матч ты провел! Очень хорошо", - приводит источник слова Переса, которые тот адресовал украинцу.

Напомним, что после этого матча Реал с 57 очками вернулся на вершину турнирной таблицы Ла Лиги, опережая Жирону на два балла.

Ранее Лунин оценил победу Реала над Хетафе.

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