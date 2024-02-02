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Кейн: Бавария ведет хорошую гонку за титул и, надеюсь, выиграет ее

Нападающий мюнхенцев высказался о текущем сезоне в исполнении клуба.
Сегодня, 12:20
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий мюнхенской Баварии Харри Кейн поделился ожиданиями от сезона в исполнении его команды.

Лидер "красных" отметил, что болельщики думают, что коллектив Томаса Тухеля должен запросто выигрывать внутренний чемпионат каждый год, но пока, этот сезон был очень тяжелым.

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"Трудно выиграть Бундеслигу, и этот сезон - яркий тому пример. Люди ожидают, что Бавария будет побеждать каждый сезон, просто идти и показывать результат. Но пока что это был тяжелый сезон, впереди долгий путь, и это было нелегко.

Лига чемпионов сложная, в следующем раунде у нас Лацио. Если взглянуть на путь, то он, наверное, открыт. Я бы не сказал, что есть явный фаворит, но есть ожидания, что мы сможем победить.

Это разные вещи, но мне нравится ощущение борьбы за титулы. Мы в хорошей гонке за чемпионство в этом сезоне и, надеюсь, в конце концов, мы окажемся на вершине", - сказал английский форвард.

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