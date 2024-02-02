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Реал подписал 17-летнего украинца

Волошин будет выступать за молодежную команду.
Сегодня, 17:05
Илья Волошин / twitter.com/RicardoG232
Илья Волошин / twitter.com/RicardoG232

Голкипер Илья Волошин заключил контракт с мадридским Реалом.

"Сливочные" пока не объявили о переходе украинца. Однако футбольное агентство Волошина RGFootball официально подтвердило трансфер. 

Соглашение рассчитано до 2026 года.

Отметим, что Волошин до этого выступал за Райо Махадаонду. Илья является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, за который играл с 2014 года по 2019-й. Голкипер имеет опыт выступлений за сборную Украины U-16.

Ранее сообщалось, что Реал обзавелся новым спонсором, от которого будет получать 70 млн евро в год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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