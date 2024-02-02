Хайденхайм - Боруссия Д: результат матча

В пятницу, 2 февраля, Хайденхайм принимал дома дортмундскую Боруссию.

С первых минут команды показывали равную игру, а уже на 14-й минуте Кляйндинст должен был забивать после ошибки защитников, но немного не попал в створ. А затем форвард хозяев загуцбил еще один очень опасный момент.

Боруссия наконец включилась и даже сумела забить, но арбитр увидел офсайд во время гола Малена. По итогу первый тайм остался за Хайденхаймом по статистике.

А вот во втором тайме уже "шмели" имеели ряд опасных моментов, но уверенная игра кипера хоязеев принесла Хайденхайму одно очко.

Статистика матча Хайденхайм - Боруссия Д 22-го тура Бундеслиги

Хайденхайм - Боруссия Д 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1,09 - 0,91

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 0 - 5

Фолы: 7 - 7

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