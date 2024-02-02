Хайденхайм - Боруссия Д: результат матча
В пятницу, 2 февраля, Хайденхайм принимал дома дортмундскую Боруссию.
С первых минут команды показывали равную игру, а уже на 14-й минуте Кляйндинст должен был забивать после ошибки защитников, но немного не попал в створ. А затем форвард хозяев загуцбил еще один очень опасный момент.
Боруссия наконец включилась и даже сумела забить, но арбитр увидел офсайд во время гола Малена. По итогу первый тайм остался за Хайденхаймом по статистике.
А вот во втором тайме уже "шмели" имеели ряд опасных моментов, но уверенная игра кипера хоязеев принесла Хайденхайму одно очко.
Статистика матча Хайденхайм - Боруссия Д 22-го тура Бундеслиги
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Ожидаемые голы (xG): 1,09 - 0,91
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 0 - 5
Фолы: 7 - 7
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