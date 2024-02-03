iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Страсбур - ПСЖ: результат матчу

Хозяева имели все шансы обыграть действующего чемпиона.
Сегодня, 00:01
Страсбур - ПСЖ / Getty Images
Страсбур - ПСЖ / Getty Images

В пятницу, 2 февраля, Страсбур принимал дома ПСЖ.

Матч начался с того, что в ворота хозяев был назначен пенальти, но Мбаппе не сумл переиграть вратаря. Шанс французу исправиться подарил Асенсио на 31 минуте, отдав Килиану идеальный пас, после которого он был обязан открывать счет.

Интересно, что второй тайма начался того, что уже Мбаппе подарил испанцу отличный шанс, которым Марко не преминул воспользоваться. Однако даже при счете 0:2 нельзя было сказать, что ПСЖ владеет ситуацией, хозяева играли хорошо и могли отыграться. И уже на 68-й минуте Страсбур один мяч отыграл.

Концовка матча выдалась очнеь напряженной, но ПСЖ сумел довести матч до победы.

Статистика матча Страсбур - ПСЖ Д 22-го тура Лиги 1

Страсбур - ПСЖ Д 1:2
Голы: Баква, 68 - Мбаппе, 31, Асенсио, 49

Ожидаемые голы (xG): 2,24 - 1,96
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 20 - 9
Удары в створ: 8 - 5
Фолы: 12 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

Статьи по теме

Защитник Баварии в последний день трансферного окна мог оказаться в ПСЖ Защитник Баварии в последний день трансферного окна мог оказаться в ПСЖ
Челси хочет усилить линию обороны защитником ПСЖ Челси хочет усилить линию обороны защитником ПСЖ
Форвард ПСЖ переходит в клуб из Бундеслиги Форвард ПСЖ переходит в клуб из Бундеслиги
ПСЖ отказался продавать своего игрока в Байер ПСЖ отказался продавать своего игрока в Байер
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Экс-игрок МЮ: Если бы раньше был Инстаграм, нам был бы п*****ц
Европа00:32
Анчелотти принял окончательное решение касательно основного вратаря
Европа00:01
ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка
Вчера, 23:30
Европа23:30
Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Теннис22:50
Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США
Бокс22:40
"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение
Европа22:27
Лучший футболист в CS: Команда Де Хеа прошла квалификацию на легендарный турнир по Counter Strike
Футбол22:26
Глава ФИФА предложил определять цены футболистов посредством алгоритма
Бокс22:18
"Ты должен мне претендентский бой": Хргович сделал заявление о бое с Усиком
Бокс22:05
"Пацаны едут к тебе": Амосов изящно потроллил Фьюри из-за отмены боя с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK