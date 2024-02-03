Страсбур - ПСЖ: результат матчу

В пятницу, 2 февраля, Страсбур принимал дома ПСЖ.

Матч начался с того, что в ворота хозяев был назначен пенальти, но Мбаппе не сумл переиграть вратаря. Шанс французу исправиться подарил Асенсио на 31 минуте, отдав Килиану идеальный пас, после которого он был обязан открывать счет.

Интересно, что второй тайма начался того, что уже Мбаппе подарил испанцу отличный шанс, которым Марко не преминул воспользоваться. Однако даже при счете 0:2 нельзя было сказать, что ПСЖ владеет ситуацией, хозяева играли хорошо и могли отыграться. И уже на 68-й минуте Страсбур один мяч отыграл.

Концовка матча выдалась очнеь напряженной, но ПСЖ сумел довести матч до победы.

Статистика матча Страсбур - ПСЖ Д 22-го тура Лиги 1

Страсбур - ПСЖ Д 1:2

Голы: Баква, 68 - Мбаппе, 31, Асенсио, 49

Ожидаемые голы (xG): 2,24 - 1,96

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 8 - 5

Фолы: 12 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!