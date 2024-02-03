"Не скажу, кто сыграет": Анчелотти сохранил интригу касаемо голкипера на матч с Атлетико
Итальянец решил промолчать о своем выборе.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что определился с голкипером на матч против Атлетико.
"Лунин или Кепа? Ротация помогает им. Никто не идеален, это поддерживает высокую конкуренцию".
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"Не скажу, кто сыграет завтра", – приводит слова итальянца издание Madrid Xtra.
Напомним, в следующем туре Ла Лиги Реал сыграет против Атлетико. Игра состоится в воскресенье, 4 февраля, в 22:00 по Киеву.
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