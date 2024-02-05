Анчелотти поделился деталями травмы Винисиуса перед матчем с Атлетико

Итальянец рассказал, в чем было дело.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал, почему вингер Винисиус Жуниор травмировался на разминке.

"У него была контрактура шеи – он пытался размяться, но почувствовал дискомфорт, и у нас осталось два варианта. Но у нас уже были установки на игру в обороне, и Браим позволил нам не менять этот подход".

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"Хоселу вошел в игру позже и отлично справился", – сказал итальянец в интервью As.

Напомним, Винисиус так и не вышел на поле, проведя все 90 минут на скамейке запасных.

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