Эпидемия травм заставила Реал задуматься о покупке защитника

Теперь мадридцы тоже стоят в очереди за Лени Йоро.

Мадридский Реал пересмотрел свои трансферные планы и попробует купить центрального защитника уже летом, пишет Marca.

Ранее, отметим, испанский клуб доверился своим игрокам и планировал усилить центр защиты лишь в 2025 году. Но эпидемия травм заставила их срочно менять подход.

ТАким образом мадридцы стали еще одним клубом в долгой очереди за главное открытие Лиги 1 текущего сезона - Лени Йоро.

18-летний защитник пробился в основу Лилля и сумел впечатлить всех, игроком интересуются праткически все европейские гранды, теперь, включая и Реал.

Лилль понимает, что имеет в команде возможный бриллиант, а потому установил на игрока ценник в 60 млн евро. Именно это обстоятельство смущает всех потенциальных покупателей.

Ранее также сообщалось, что основной защитник Реала все же вернется к матчу с Жироной.

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