Эпидемия травм заставила Реал задуматься о покупке защитника
Мадридский Реал пересмотрел свои трансферные планы и попробует купить центрального защитника уже летом, пишет Marca.
Ранее, отметим, испанский клуб доверился своим игрокам и планировал усилить центр защиты лишь в 2025 году. Но эпидемия травм заставила их срочно менять подход.
ТАким образом мадридцы стали еще одним клубом в долгой очереди за главное открытие Лиги 1 текущего сезона - Лени Йоро.
18-летний защитник пробился в основу Лилля и сумел впечатлить всех, игроком интересуются праткически все европейские гранды, теперь, включая и Реал.
Лилль понимает, что имеет в команде возможный бриллиант, а потому установил на игрока ценник в 60 млн евро. Именно это обстоятельство смущает всех потенциальных покупателей.
Ранее также сообщалось, что основной защитник Реала все же вернется к матчу с Жироной.
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