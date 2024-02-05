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Основной защитник Реала сможет принять участие в матче с Жироной

Ряды мадридцев пополнятся Рюдигером.
Сегодня, 13:49
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Защитник Реала Антонио Рюдигер восстановился после травмы и сможет помочь своей команде в следующем матче.

По данным As, уже в строю вместе с общей группой, хоть не так давно получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он пропустил матч с Атлетико (1:1).

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Также вингер Винисиус сможет принять участие в предстоящей игре Реала против Жироны.

В текущем сезоне на счету Рюдигера один гол в 21-м матче Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Антонио Рюдигер Жирона

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