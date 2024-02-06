Довбик успеет восстановиться к матчу с Реалом

Украинский бомбардир поможет Жироне в поединке с главным конкурентом в борьбе за чемпионство.

Нападающий Жироны Артем Довбик успеет восстановиться к ближайшему матчу 24-го тура Ла Лиги против мадридского Реала, который состоится в субботу, 10 февраля.

Украинский форвард был вынужден пропустить предыдущую игра с Реал Сосьедадом (0:0) из-за повреждения, но, как сообщает Mundo Deportivo, в ходе обследования у игрока не выявили серьезной травмы.

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Сейчас в клубе тщательно наблюдают за восстановлением украинца, чтобы подвести его к поединку с мадридцами в оптимальной форме.

Ранее была распространена информация, что из-за травмы мениска Довбик рискует пропустить остаток текущего сезона, но и сам футболист, и тренер Жироны эти слухи опровергли.

Напомним, что в нынешней кампании Довбик провел за Жирону во всех турнирах 24 матча, записав на свой счет 14 голов и восемь результативных передач.

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