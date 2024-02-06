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Футбол

Легенда сборной Германии в восторге от игры Кейна за Баварию

Клозе поделился впечатлениями от увиденного.
Вчера, 23:28
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бывший форвард Баварии Мирослав Клозе высказался об игре Харри Кейна.

"Я прогнозировал, что Харри забьет как минимум 20-25 голов, но даже это было слишком низкой оценкой.

Больше всего меня впечатляет его техника ударов. Если бы у меня было хотя бы 5% от нее, я бы, наверное, забил 30 голов на чемпионатах мира. Он настолько точен и техничен, когда дело доходит до завершения атак".

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"Он как теннисист во время подачи: то, что теннисист делает запястьем, Кейн делает ступней и голеностопом. У него всегда одна и та же поза, но стопой он двигает по-разному. Вратари не могут предугадать, куда пойдет удар. Это восхищает", – сказал Клозе в интервью Bayern & Germany.

В текущем сезоне на счету Кейна 24 гола и 5 ассистов в 20-ти матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Мирослав Клозе Харри Кейн

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