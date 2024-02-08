Президент Ла Лиги оценил шансы перехода Мбаппе в Реал

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в Реал.

"Несколько недель назад я говорил, что вероятность была около 50%, сейчас она еще выше".

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"С каждым днем, когда Мбаппе не подписывает новый контракт с ПСЖ, этот процент увеличивается", – сказал Тебас в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, этим летом у 25-летнего француза истекает контракт с ПСЖ. Стороны пока не ведут переговоры о продлении сотрудничества.

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