Защитник ПСЖ высказался касаемо будущего Мбаппе в клубе

Эрнандес верит, что его соотечественник останется на родине.

Защитник ПСЖ Люка Эрнандес поделился мнением касаемо возможного ухода Килиана Мбаппе из клуба.

"Честно говоря, мы не обсуждаем это. Мы знаем, что от него многого ожидают. Мы не хотим слишком раздражать его вопросами. Он должен принять лучшее решение для себя, для своей семьи и своей карьеры".

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"Думаю, что он примет правильное решение. Надеюсь, он останется с нами в ПСЖ", – сказал француз в интервью RTL.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 20 голов и 4 ассиста в 19-ти матчах Лиги 1.

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