iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник ПСЖ высказался касаемо будущего Мбаппе в клубе

Эрнандес верит, что его соотечественник останется на родине.
Сегодня, 10:19
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Защитник ПСЖ Люка Эрнандес поделился мнением касаемо возможного ухода Килиана Мбаппе из клуба.

"Честно говоря, мы не обсуждаем это. Мы знаем, что от него многого ожидают. Мы не хотим слишком раздражать его вопросами. Он должен принять лучшее решение для себя, для своей семьи и своей карьеры".

Читай также: ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом мирового уровня

"Думаю, что он примет правильное решение. Надеюсь, он останется с нами в ПСЖ", – сказал француз в интервью RTL.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 20 голов и 4 ассиста в 19-ти матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

Статьи по теме

ПСЖ - Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов ПСЖ - Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом мирового уровня ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом мирового уровня
Мбаппе принял решение перейти в Реал - источник Мбаппе принял решение перейти в Реал - источник
Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Чехии смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа11:18
Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания
Бокс10:58
Усик показал, как готовится справляться с ударами Фьюри по корпусу
ММА10:49
Президент UFC назвал новую дату поединка Макгрегор - Чендлер
Олимпийские виды10:25
Чемпионат мира по водным видам спорта: сборная Украины вышла в финал произвольной программы в акробатическом плавании
Европа10:19
Защитник ПСЖ высказался касаемо будущего Мбаппе в клубе
Бокс09:58
Беринчик - Наваррете: стало известно, где и когда боксеры подерутся за вакантный титул
Европа09:50
Джорджина с младшим сыном Роналду попрыгала на батуте
Европа09:20
Клопп не возглавит Барселону этим летом
Европа09:15
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
Бокс08:58
"Не смешите меня": Беллью оценил вероятность, что Фьюри умышленно сорвал бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK