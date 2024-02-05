ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом мирового уровня
В клубе оценивают кандидатуру Виктора Осимхена.
ПСЖ готовы серьезно потратиться, чтобы заменить Килиана Мбаппе, пишет Адриен Гренье.
По информации инсайдера, в клубе всерьез рассматривают кандидатуру Виктора Осимхена. Также журналист не подтвердил слухи об интересе парижан к Маркусу Рэшфорду.
Сейчас в клубе оценивают, стоит ли отдавать около 130 млн евро за нигерийского нападающего. Летом конкуренцию за него может составить Челси.
В текущем сезоне Виктор Осимхен записал на свой счет 16 голов в 36 матчах, что, конечно, сильно не дотягивает до сегодняшней формы Мбаппе.
Ранее также Анчелотти оценил игру Лунина.
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