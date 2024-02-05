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ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом мирового уровня

В клубе оценивают кандидатуру Виктора Осимхена.
Сегодня, 10:53
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

ПСЖ готовы серьезно потратиться, чтобы заменить Килиана Мбаппе, пишет Адриен Гренье.

По информации инсайдера, в клубе всерьез рассматривают кандидатуру Виктора Осимхена. Также журналист не подтвердил слухи об интересе парижан к Маркусу Рэшфорду.

Сейчас в клубе оценивают, стоит ли отдавать около 130 млн евро за нигерийского нападающего. Летом конкуренцию за него может составить Челси.

В текущем сезоне Виктор Осимхен записал на свой счет 16 голов в 36 матчах, что, конечно, сильно не дотягивает до сегодняшней формы Мбаппе.

Ранее также Анчелотти оценил игру Лунина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Виктор Осимхен

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