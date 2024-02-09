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Руан - Монако 1:1 (по пен. 6:5): обзор матча и результат игры 08.02.2024

Впервые с 1999 года Руан выступит в четвертьфинале турнира.
Сегодня, 00:34
Руан / Getty Images
Руан / Getty Images

В четверг, 8 февраля, на Стад Робер Диошон прошел матч 1/8 финала кубка Франции, в котором сошлись Руан и Монако.

Хоть монегаски и прибыли на поединок в основном составе, коллектив третьего по силе французского дивизиона практически ничем не уступал представителю Лиги 1.

На 35-й минуте Фоларин Балогун вывел гостей вперед, реализовав пенальти. Однако хозяева поля успели отыграться еще до перерыва - Клеман Бассен отметился голом в раздевалку.

После перерыва подопечные Адди Хюттера попытались не довести дело до серии послематчевых пенальти, но у них это не удалось.

И не зря они хотели избежать пенальти, ведь они там уступили! Хотя все шло к тому, что Монако победит: после четырех попыток Монако вел 4:3. Однако после того, как Руан сравнял счет, Балогун не смог реализовать решающий удар.

Затем Руан был точен оба раза, в то время как Магнес Аклиуш допустил промах, который стоил его команде путевки в 1/4 финала. Руан же сыграет в четвертьфинале 21-й раз в своей истории и впервые с 1999 года.

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Статистика матча Руан - Монако 1/8 финала кубка Франции

Руан - Монако 1:1 (по пен. 6:5)
Голы: Бассен, 45+5 - Балогун, 35 (пен.).

Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 10 - 13
Атаки: 87 - 121

Руан: Аггун - Сансон, Бассен, Бузамуча - Си (Салун, 90+3), Бензия, А. Алле, Мион (Бернаск, 90+3) - Абдельмула (Беззехами, 68), Бенкаид (З. Алле), Лоппи (Уада, 81).

Монако: Маецки - Керер, Марипан, Салису - Вандерсон, Фофана, Закария (Бен Сегир, 60), Якобс (Уаттара, 60) - Минамино (Аклиуш, 60), Балогун, Головин.

Предупреждения: Мион, Аггун - Закария, Аклиуш.

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