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Гвардиола оценил шансы Ман Сити на завоевание второе требла подряд

Испанец реалистично высказался о данном варианте развития событий.
Сегодня, 11:25
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о возможном требле своей команды в этом сезоне.

"Это сказка, все гораздо сложнее. Мы попытаемся обыграть Эвертон и посмотрим, что произойдет.

С вероятностью 99,99% мы не сделаем второй требл подряд, потому что это никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никому не удавалось. Если бы это было легко, другая команда – например, Манчестер Юнайтед – сделала бы это снова. Это непросто".

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"В этом деле все так сложно, успех в прошлом ничего не гарантирует. Нужно повторять все действия каждые три дня, чтобы продержаться в борьбе до конца.

Надеюсь, в марте и апреле у нас будет такой же настрой, чтобы бороться за титулы в мае. Это наша цель", – сказал испанец в интервью ESPN.

Отметим, всего два клуба в истории футбола смогли оформить два требла, при чем не подряд - Барселона и Бавария.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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