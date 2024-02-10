"Со временем люди признают, что это хорошая цена": Форвард ПСЖ - о своей стоимости в 90 млн

Нападающий ПСЖ Рандаль Коло-Муани поделился мнением о своей сумме трансфера.

"Я сталкиваюсь с критикой с тех пор, как пришел в ПСЖ. И критика заставляет развиваться, это приятно слышать. Это похоже на советы. Нужно принимать во внимание критику и совершенствоваться, чтобы эта самая критика исчезла. Это логично.

Что касается трансферной цены, то она важна. Лично мне это трудно переварить. Это еще одно давление, которое мне приходится принимать. Я перевариваю понемногу".

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"Но я скажу вам по секрету: со временем люди признают, что это хорошая цена за Рандаля Коло-Муани. Я знаю, что сейчас люди говорят "90 миллионов за Коло Муани, это как?" Я говорю: "Увидите". Все довольно просто", – сказал Коло-Муани в интервью Onze Mondial.

Напомним, французский футболист перешел в ПСЖ из Айнтрахта в сентябре 2023 года за 95 млн евро.

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