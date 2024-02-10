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В Баварии выступили с заявлением о касаемо участия в Суперлиге

Мюнхенцы недовольны планами на новый турнир.
Сегодня, 15:21
Ян-Кристиан Дрезен / fcbayern.com
Ян-Кристиан Дрезен / fcbayern.com

Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен высказался о возможном участии клуба в Суперлиге.

"Наша позиция непоколебима. И мне непонятно, даже раздражает, как инициаторы Суперлиги игнорируют наши четкие заявления и говорят о том, как бы им хотелось видеть Баварию на борту. Это показывает, как мало они на самом деле уважают футбол.

Я могу только сказать это очень четко: для мюнхенской Баварии не существует Суперлиги. И я категорически против заявлений, подобных тем, которые сделал господин Райхарт.

Коллеги, с которыми я общаюсь в ECA, также придерживаются этой четкой позиции. Мы глубоко убеждены в том, что национальные лиги являются основой каждого клуба. Это касается и Боруссии, Ватцке заявил об этом недвусмысленно.

Мы не хотим позволить соревнованию, будь то Суперлига или что-то еще, разрушить статику европейского футбола. Я также не могу себе представить соревнование, в котором не будут представлены две самые важные европейские лиги, потому что решение Европейского суда не распространяется на Великобританию после выхода из ЕС, а у английской FA есть четкий регламент в отношении Суперлиги".

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"И я не понимаю, откуда должны взяться многие миллиарды евро, потому что все игры Суперлиги должны транслироваться бесплатно. Для меня это крайне подозрительно. Не нашли ли они тайник с деньгами, например, Скруджа Макдака? Даже если бы нашли, для нас это не имеет значения.

Я также не хочу, чтобы Бавария путешествовала по всему миру, как своего рода бродячий цирк. Короче говоря: по моему мнению, Суперлига остается несбыточной мечтой", – сказал Дрезен в интервью Welt.

Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только Реал и Барселона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария суперлига

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