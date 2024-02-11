Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 обзор матча и результат игры 11.02.2024

В воскресенье, 11 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ Астон Вилла принимала Манчестер Юнайтед. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

В первой половине игры мячом больше владели хозяева, пытаясь в позиционной атаке создать опасный голевой момент, однако "красные дьяволы", использовав обратную тактику, вышли вперед. Героем эпизода стал Расмус Хойлунд.

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Уже во второй половине игры Астон Вилла решила давить по полной на оборону соперника и не прогадала. В середине тайма Дуглас Луис возобновил паритет на табло.

В концовке, когда решалась судьба игры, вышедший на поле Скотт Мактоминей своим точным ударом не только стал героем эпизода, но и всего матча, принеся победу своей команде.

Статистика матча чемпионата Англии Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Дуглас Луис, 67 - Хойлунд, 17, Мактоминей, 86

Ожидаемые голы (XG): 2.74 - 1.57

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 20 - 16

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 7 - 7

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