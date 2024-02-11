Хойлунд стал вторым самым молодым игроком АПЛ, забившим в пяти матчах подряд

Молодой датчанин не смог опередить лишь легендарного француза.

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Астон Вилла в собственных стенах принимает Манчестер Юнайтед.

Как сообщает OptaJoe, автор гола в ворота "вилланов" Расмус Хойлунд в возрасте 21 года и 7 дней стал вторым самым молодым игроком в истории АПЛ, который отмечался забитым голом в пяти матчах чемпионата подряд.

Форвард манкунианцев не смог опередить лишь Николя Анелька, который в возрасте 19 лет и 239 дней сделал это за Арсенал в ноябре 1998 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал повторил клубное достижение более чем 10-летней давности.

Отметим, что в матче между Астон Виллой и МЮ пока продолжается перерыв. Счет - 0:1.

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