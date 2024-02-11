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Шотландский клуб известным мемом отреагировал на "проклятие Кейна"

Гиберниан надеется, что Гарри в конце карьеры захочет поиграть за Селтик.
Сегодня, 21:45
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Германии Байер одержал разгромную победу над Баварией и увеличил преимущество над ними в турнирной таблице до 5 очков.

Триумф подопечных Хаби Алонсо подарил болельщикам со всего мира повод для шуток над Гарри Кейном и его неудачами. Присоединились к этому и шотландские фанаты футбола.

"Гарри Кейн перейдет в возрасте 37 лет в Селтик чтобы попробовать что-то выиграть и Хиберниан каким-то чудом станет чемпионом", - написал один из пользователей сети Twitter.

На это отреагировала и пресс-служба Хиберниана, ответив красноречивым мемом с Леонардо ди Каприо, а точнее с его персонажем Келвином Кэнди из фильма Джанго освобожденный.

Отметим, что "зеленые" четырежды в своей истории становились чемпионом, но в последний раз это случалось еще в сезоне-1951/52.

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