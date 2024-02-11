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Милан - Наполи: Обзор и результат матча чемпионата Италии

"Россонери" победили благодаря голу в середине первого тайма.
Вчера, 23:49
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Италии Милан на домашнем поле сыграл с Наполи.

Гости выбрали достаточно осторожный стиль игры нацеленный на контратаки, поэтому, большое количество моментов от них зрители не увидели.

Зато Милан вышел на поле в своей традиционной формации, однако, удачная игра "партенопейцев" в обороне не дала и им сильно "разгуляться" у ворот соперника.

"Россонери" лишь раз смогли пройти плотную защиту своего соперника. Салось это на 25-й минуте матча и после этого Тео Эрнандес забил первый и единственный гол в игре.

Статистика матча чемпионата Италии Милан - Наполи

Милан - Наполи 1:0

Гол: Тео Эрнандес, 25

xG: 0.79 - 0.63
Удары: 10 - 12
Удары в створ ворот: 6 - 2
Владение мячом: 41% - 59%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан

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