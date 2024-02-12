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В Тоттенхэме не боятся ухода главного тренера в Ливерпуль

"Шпоры" готовы к любому исходу.
Сегодня, 19:19
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

По информации из The Telegraph, в Тоттенхэме уверены, что Эндж Постекоглу останется с клубом и не перейдет в Ливерпуль.

Несмотря на то что его рассматривают как возможного кандидата на пост главного тренера "красных", в стане "шпор" не беспокоятся об этом.

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В клубе считают, что 58-летний тренер предпочтет продолжить развивать свою работу с Тоттенхэмом.

Детали его четырехлетнего контракта, включающего бонусы и возможное увеличение зарплаты при определенных условиях, не разглашаются, но ожидается, что выход в Лигу Чемпионов принесет ему значительный бонус.

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