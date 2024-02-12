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Реал хочет продлить контракт с одним из ветеранов клуба

Васкес сомневается в пролонгации сотрудничества.
Сегодня, 21:50
Лукас Васкес / Getty Images
Лукас Васкес / Getty Images

Реал рассматривает возможность продления контракта с вингером Лукасом Васкесом до 2025 года, несмотря на некоторые сомнения игрока относительно его будущего в клубе.

Испанец, чей текущий контракт истекает летом 2024 года, выразил свои размышления о возможном продлении срока соглашения, включая идею перехода в другой клуб, где он сможет получить более важную роль.

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Несмотря на это, клуб намерен начать переговоры о новом контракте, учитывая его важность и предыдущие успехи на поле. Об этом сообщает издание Relevo.

В текущем сезоне на счету Васкеса один гол и четыре ассиста в 23-х матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Лукас Васкес

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