"Для меня все понятно": Анчелотти – о выборе голкипера на матч с РБ Лейпцигом
Итальянский специалист сохранил интригу.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста касаемо голкипера на матч против РБ Лейпцига.
"Для меня понятно. Не волнуйтесь очень, завтра узнаете", – сказал Анчелотти в интервью As.
Напомним, матч РБ Лейпциг - Реал состоится во вторник, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Анчелотти оценил шансы Реала на победу в Лиге чемпионов.
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