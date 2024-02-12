"Для меня все понятно": Анчелотти – о выборе голкипера на матч с РБ Лейпцигом

Главный тренер Реала Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста касаемо голкипера на матч против РБ Лейпцига.

"Для меня понятно. Не волнуйтесь очень, завтра узнаете", – сказал Анчелотти в интервью As.

Напомним, матч РБ Лейпциг - Реал состоится во вторник, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Анчелотти оценил шансы Реала на победу в Лиге чемпионов.

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