Футболист сборной Франции может пропустить Евро-2024 из-за тяжелой травмы
Камара получил разрыв крестов.
Из-за травмы, полученной в матче с Манчестер Юнайтед (1:2), полузащитник Астон Виллы и сборной Франции Бубакар Камара, скорее всего, пропустит Евро-2024.
Сегодня утром у игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена. Об этом сообщает издание The Athletic.
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Футболист в ближайшее время пройдет операцию и пропустит остаток текущего сезона. Ожидается, что на восстановление потребуется не менее 5-6 месяцев.
В текущем сезоне на счету Камара всего один ассист в 20-ти матчах АПЛ.
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