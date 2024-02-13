Футболист сборной Франции может пропустить Евро-2024 из-за тяжелой травмы

Из-за травмы, полученной в матче с Манчестер Юнайтед (1:2), полузащитник Астон Виллы и сборной Франции Бубакар Камара, скорее всего, пропустит Евро-2024.

Сегодня утром у игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена. Об этом сообщает издание The Athletic.

Читай также: Ярмоленко вернулся в общую группу Динамо после тяжелой травмы

Футболист в ближайшее время пройдет операцию и пропустит остаток текущего сезона. Ожидается, что на восстановление потребуется не менее 5-6 месяцев.

В текущем сезоне на счету Камара всего один ассист в 20-ти матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!