Игрок ПСЖ вернулся к тренировкам после травмы, из-за которой пропустил почти год

Нуну Мендеш уже вскоре сможет помочь своей команде.

Французский ПСЖ получил кадровое усиление на вторую половину сезона.

Как сообщает пресс-служба столичного гранда, к тренировкам в общей группе вернулся португальский защитник Нуну Мендеш, который из-за повреждения подколенного сухожилия не играл с конца апреля прошлого года.

С возвращением игрока на поле врачи и тренерский штаб команды не будут спешить. Ожидается, что футболист сможет сыграть не ранее чем через несколько недель.

Отметим, что 21-летний португалец перешел в стан парижан летом 2022 года за 40 млн евро из лиссабонского Спортинга.

Напомним, завтра, 14 февраля ПСЖ сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реал Сосьедада.

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