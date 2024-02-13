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Шахтер вошел в топ-5 клубов группового этапа Лиги чемпионов по одному из статистических показателей

Украинский клуб реализовал гораздо больше моментов чем должен был бы.
Сегодня, 18:58
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

Статистический портал WhoScored показал, кто из клубов имеет лучшую разницу между забитыми и ожидаемыми голами (xG) на групповом этапа Лиги чемпионов.

Среди пяти лучших коллективов в этом списке оказался и донецкий Шахтер, который имеет разницу между реальными и ожидаемыми забитыми мячами +2.30 xG.

Отметим, что в топе оказался и соперник "горняков" в групповом этапе португальский Порту.

Лидером рейтинга стал мадридский Атлетико, у которого разница между голами и xG +7.39.

Топ-5 клубов группового этапа Лиги чемпионов по разнице забитых голов и xG

  1. Атлетико - +7.39 xG
  2. Арсенал - +5.34 xG
  3. Порту - +4.48 xG
  4. РБ Лейпциг - +2.50 xG
  5. Шахтер - +2.30 xG

Напомним, уже через 2 дня, 15 февраля, Шахтер сыграет с Марселем в 1/16 Лиги Европы. На нашем сайте доступен прогноз на матч .

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