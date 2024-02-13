Шахтер вошел в топ-5 клубов группового этапа Лиги чемпионов по одному из статистических показателей
Украинский клуб реализовал гораздо больше моментов чем должен был бы.
Статистический портал WhoScored показал, кто из клубов имеет лучшую разницу между забитыми и ожидаемыми голами (xG) на групповом этапа Лиги чемпионов.
Среди пяти лучших коллективов в этом списке оказался и донецкий Шахтер, который имеет разницу между реальными и ожидаемыми забитыми мячами +2.30 xG.
Отметим, что в топе оказался и соперник "горняков" в групповом этапе португальский Порту.
Лидером рейтинга стал мадридский Атлетико, у которого разница между голами и xG +7.39.
Топ-5 клубов группового этапа Лиги чемпионов по разнице забитых голов и xG
- Атлетико - +7.39 xG
- Арсенал - +5.34 xG
- Порту - +4.48 xG
- РБ Лейпциг - +2.50 xG
- Шахтер - +2.30 xG
Напомним, уже через 2 дня, 15 февраля, Шахтер сыграет с Марселем в 1/16 Лиги Европы. На нашем сайте доступен прогноз на матч .
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