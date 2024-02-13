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Гвардиола: Все в Ман Сити верят, что нам по силам выиграть Лигу чемпионов снова

Специалист считает, что "горожане" прошли большой путь за время его пребывания в клубе.
Сегодня, 19:28
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о шансах выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд.

По словам испанского специалиста, все в клубе, что это возможно.

"Когда я приехал сюда восемь лет назад, у меня было ощущение, что, возможно, этот турнир нам не по силам. Теперь весь клуб верит, что мы можем сделать это. И это лучшее наследие, которое мы оставляем клубу.

Мы не решим исхода противостояния завтра, но нам нужен хороший результат, чтобы завершить дело в Манчестере", - сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Копенгагеном.

Отметим, что первый матч между Ман Сити и Копенгагеном в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 13 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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