Тухель - о возможной отставке: Я не чувствую роста давления

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио высказался о своей возможной отставке.

По словам Тухеля, ему не кажется, что давление на него возросло.

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"Нет, я не чувствую никакого роста давления.

Надо оставаться уверенным в себе, надо быть самокритичным.

Чем громче становится шум и чем сильнее становится так называемое давление, тем важнее сохранять спокойствие", - сказал немецкий специалист одному из журналистов.

Отметим, что матч между Баварией и Лацио состоится завтра, 14 февраля, в 22:00 по Киеву.

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