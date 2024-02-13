iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тухель - о возможной отставке: Я не чувствую роста давления

Немец сохраняет спокойствие.
Сегодня, 21:07
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио высказался о своей возможной отставке.

По словам Тухеля, ему не кажется, что давление на него возросло.

Читай также: Тухель остался недоволен реализацией своих тактических идей игроками Баварии против Байера

"Нет, я не чувствую никакого роста давления.

Надо оставаться уверенным в себе, надо быть самокритичным.

Чем громче становится шум и чем сильнее становится так называемое давление, тем важнее сохранять спокойствие", - сказал немецкий специалист одному из журналистов.

Отметим, что матч между Баварией и Лацио состоится завтра, 14 февраля, в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

Статьи по теме

Тухель остался недоволен реализацией своих тактических идей игроками Баварии против Байера Тухель остался недоволен реализацией своих тактических идей игроками Баварии против Байера
В Баварии определились с судьбой Тухеля после неудачных выступлений команды В Баварии определились с судьбой Тухеля после неудачных выступлений команды
Бензема исключили из заявки на азиатскую Лигу Чемпионов Бензема исключили из заявки на азиатскую Лигу Чемпионов
Зинченко с одноклубником из Арсенала организуют благотворительный матч по CS2 Зинченко с одноклубником из Арсенала организуют благотворительный матч по CS2
Помочь журналистам

Видео

Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира состоялась женская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Бензема исключили из заявки на азиатскую Лигу Чемпионов
Европа22:32
Лидер Реала - в топ-5 самых молодых игроков в истории Лиги чемпионов, сыгравших 50+ матчей
Лига Европы22:20
Шахтер огласил заявку на первый матч плей-офф Лиги Европы с Марселем
Лига Чемпионов22:15
Лунина спасли арбитры, которые почему-то не засчитали гол в ворота Реала
Европа21:45
Ярмолюк встретился с детьми украинских беженцев
Теннис21:30
Цуренко одолела шестую ракетку мира на турнире в Дохе
Теннис21:18
Калинина разгромно уступила во втором круге турнира в Дохе
Европа21:07
Тухель - о возможной отставке: Я не чувствую роста давления
Олимпийские виды20:58
Грушин и Беленюк стали призерами чемпионата Европы по борьбе
Европа20:49
Де Дзерби определился с будущим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK