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Бывший игрок Барселоны признался, что много страдал во время выступлений за клуб

Француз поделился своими эмоциями после пережитого в стане каталонцев.
Сегодня, 09:21
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер ПСЖ Усман Дембеле поделился впечатлениями о периоде выступлений за Барселону.

"Я перешел в Барселону в 20 лет, проведя всего полтора года в профессиональном футболе. Я еще учился. В Барселоне я получил больше всего уроков. Там я больше всего сделал и больше всего узнал как в профессиональном, так и в личном плане.

Я много страдал в Барселоне, это правда. Я проходил через очень сложные моменты, признаю. А затем все стало лучше – шаг за шагом, с течением лет. Это логичная эволюция молодого игрока, который с годами многое изменил".

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"В конце второго года я нанял тренера по физподготовке. Его приход изменил многое для меня и на поле, и в жизни. Мы работали на тренировках и по выходным. Это очень мне помогло. Сейчас, в ПСЖ, он тоже со мной. Мы много работаем над предотвращением травм, занимаемся в зале", – сказал француз в интервью Le Parisien.

Напомним, Дембеле этим летом перебрался из Барселоны в ПСЖ за 50 млн евро, подписав долгосрочное соглашение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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