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Дембеле рассказал, почему в свое время перешел в Барселону

Француз хотел пойти стопами легенд каталонского клуба.
Сегодня, 16:55
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер ПСЖ Усман Дембеле рассказал, почему в 2017-м году он решил перейти в Барселону.

"Моя первая футболка – сборной Англии с фамилией Бекхэма. Потом я полюбил Стивена Джеррарда, а затем узнал о Лионеле Месси, Андресе Иньесте и Барселоне".

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"Месси всегда был моим любимым игроком. Они с Гвардиолой и Иньестой влюбили меня в Барселону. Поэтому я всегда мечтал играть там. Когда я перешел в Барселону, сбылась мечта. Сыграть с Иньестой в его последний год и с Лионелем Месси было невероятно", – сказал француз в интервью Le Parisien.

Напомним, 25 августа 2017 года Барселона объявила о переходе вингера из Боруссии Дортмунд. За трансфер футболиста каталонцы заплатили 105 миллионов евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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