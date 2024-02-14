Ла Лига вынесет вердикт по делу Беллингема не раньше марта

Ла Лига все же решила дать ход делу Джуда Беллингема, пишет Marca.

Напомним, что во время матча с Хетафе хавбек Реала назвал Мэйсона Гринвуда насильником, однако момент так и не попал в протокол матча.

Несмотря на это, Ла Лига решила дать делу ход, вызвав неудовольствие мадридцев и RFEF. Там считают, что это может создать негативные прецендент, из-за которых жалоб станет больше.

Тем не менее лига наняла эксперта по чтению по губам, чтобы тот выяснил, оскорблял ли Беллингем соотечественника. Емли же факт подтвердится, лига подаст официальную жалобу.

Если это случится, у сторон будет 10 дней, чтобы подать свои аргументы, и только затем начнется слушание. Таким образом вердикт будет вынесен не раньше марта.

Ранее также сообщалось, что тренер Жироны решил, где продолжит карьеру.

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