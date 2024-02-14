Лацио - Бавария: результат матча

В среду, 14 февраля, Лацио принимал дома Баварию в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первые 10 минут гости имели несколько хороших шансов забить, но Сане и Кейн не попали в створ. Лацио в целом старался отвечать, но Бавария уверенней распоряжалась мячом.

Во втором тайме опасней стал играть именно римский клуб, но Нойер не позволил открыть счет. По итогу судьба матча была решена на 67-й минуте, когда Упамекано получил красную карточку за грубый фол и привез пенальти. Иммобиле легко переиграл Нойера и принес победу своей команде.

В оставшееся время Бавария будто бы и не пыталась отыграться, а сушила матч, чтобы иметь больше шансов в ответном поединке.

Статистика матча Лацио - Бавария 1/8 финала Лиги чемпионов

Лацио - Бавария 1:0

Гол: Иммобиле (пенальти), 69

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 1.25

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 4 - 0

Угловые: 3 - 5

Фолы: 7 - 8

Атаки: 66 - 151

Лацио: Проведель - Марушич, Романьоли, Хила (Габаррон, 81), Хюсай (Ладзари, 60) - Луис Альберто (Камада, 81), Катальди, Гендузи - Фелипе Андерсон, Исаксен (Педро, 74), Иммобиле (Кастельянос, 74).

Бавария: Нойер - Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру - Горетцка (де Лигт, 73), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Сане (Тель, 81), Мусиала - Кейн.

Предупреждения: Упамекано, 67, Киммих, 68

Удаление: Упамекано, 67

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!