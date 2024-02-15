Форвард Ньюкасла выбыл до конца сезона и, вероятно, пропустит Евро
Каллуму Уилсону предстоит операция.
Каллум Уилсон может не сыграть до конца текущего сезона, пишет Daily Mail.
Форвард Ньюкасла получил повреждение грудной мышцйы в матче с Ноттингемом и нуждается в операции.
Предполагается, что при самом лучшем раскладе нападающий сможет вернуться к матчам лишь в мае. На Евро Каллум точно уже не поедет.
Уилсон пополнил немалый лазарет "сорок", но что еще хуже для клуба, Александр Исак также травмирован.
Ранее также сообщалось, что английский тренер попал в больницу.
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