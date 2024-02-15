Форвард Ньюкасла выбыл до конца сезона и, вероятно, пропустит Евро

Каллум Уилсон может не сыграть до конца текущего сезона, пишет Daily Mail.

Форвард Ньюкасла получил повреждение грудной мышцйы в матче с Ноттингемом и нуждается в операции.

Предполагается, что при самом лучшем раскладе нападающий сможет вернуться к матчам лишь в мае. На Евро Каллум точно уже не поедет.

Уилсон пополнил немалый лазарет "сорок", но что еще хуже для клуба, Александр Исак также травмирован.

Ранее также сообщалось, что английский тренер попал в больницу.

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