"Почему бы и нет?": Артета высказался о возможности подписания Мбаппе

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета высказался о возможности подписания Килиана Мбаппе.

По словам испанского специалиста, если "канониры" хотят быть среди лучших клубов Европы, то они обязаны бороться за таких игроков.

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"Почему бы и нет?

Если мы хотим быть лучшей командой, нам нужны лучшие таланты и лучшие игроки.

Я не принимаю в этом участия. Возможно, спортивный директор и владельцы участвуют, но я не участвую в этих разговорах до последнего", - сказал Артета.

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