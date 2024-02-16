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Суарес: Когда я выступал за Ливерпуль за нас никто не хотел играть

Уругваец считает, что во времена его пребывания в стане "красных" у команды был состав уровня середняка АПЛ.
Сегодня, 14:43
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Экс-нападающий Ливерпуля Луис Суарес вспомнил период выступлений за "красных".

По словам уругвайского форварда, во времена его пребывания в Англии мерсисайдцы обладали средним составом.

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"Никто не хотел играть за Ливерпуль. Мы арендовали Коутиньо из Интера, а затем выкупили его. Еще мы арендовали Старриджа. Они помогли, но на самом деле играть за нас никто не хотел.

Затем меня продали, клуб начал получать деньги от Лиги чемпионов. И вдруг все захотели туда.

Поэтому нужно уважать тот период. Когда я играл за Ливерпуль, думаю, это было просто замечательно, потому что в команде не было звезд. Это был средний состав, который чуть не выиграл АПЛ", - цитирует Луиса журналист Дэйв О'Коннелл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Луис Суарес

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